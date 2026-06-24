"إكبا" يحتفي بتخريج 21 قيادية ضمن الدفعة الرابعة من برنامج "أولى" للزراعة المستدامة

دبي في 24 يونيو / وام / احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج زمالة القيادات النسائية العربية في الزراعة "أولى"، والتي ضمت 21 زميلة من مختلف الدول العربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجات البرنامج منذ إطلاقه إلى 79 قيادية عربية متخصصة في مجالات الزراعة والبحث والابتكار والأمن الغذائي.

وشهدت الفعالية، التي جمعت بين منتدى "نساء يشكّلن مستقبل الزراعة المستدامة في العالم العربي" وحفل التخريج تزامناً مع السنة الدولية للمزارعات 2026، حضور سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومؤسسة غيتس، وعدد من الشركاء والخبراء والباحثين والخريجات.

وأكد محمد سعيد سلطان النعيمي أن دعم المزارعات والباحثات والقائمات على منظومة الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدعم المرأة المزارعة وتمكينها، عبر تبني مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية الزراعية المستدامة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يؤديه برنامج "أولى" في إعداد قيادات نسائية عربية قادرة على مواجهة تحديات المناخ والمياه والغذاء.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ"إكبا"، إن تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرة "أولى"، ويعكس الأهمية البالغة للاستثمار في القيادات النسائية القادرة على تحويل المعرفة العلمية والبحثية إلى حلول عملية تدعم استدامة الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة.

وأضافت أن انضمام 21 خريجة جديدة إلى شبكة البرنامج يعزز من دوره كمنصة إقليمية رائدة لبناء القدرات النسائية وتطوير المهارات القيادية والبحثية، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الابتكار الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في البيئات الجافة والمالحة.

وسلط المنتدى المصاحب للفعالية الضوء على أهمية السنة الدولية للمزارعات 2026، ودور المرأة في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، حيث استعرضت المشاركات عدداً من المشاريع والأفكار البحثية المرتبطة بإنتاج نخيل التمر، وصحة التربة، والاستفادة من المخلفات الزراعية، والإنتاج الزراعي المرشد للمياه، فضلاً عن الابتكار في قطاع الأغذية الزراعية.

ويحظى برنامج "أولى" بدعم من مؤسسة غيتس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في القيادات النسائية والقدرات البحثية في مجالات الزراعة والنظم الغذائية، وتمكين النساء من الوصول إلى المعرفة والشبكات والفرص القيادية.

وشهدت الفعالية الإعلان عن إطلاق جائزة "أولى" السنوية، التي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات المتميزة للنساء في مجالات الزراعة والبحث والابتكار، وتسليط الضوء على النماذج النسائية المؤثرة في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في المنطقة العربية.

وفي ختام الفعالية، أكد المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" مواصلة جهوده الحثيثة من خلال برنامج "أولى" وشراكاته الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات النساء العاملات في القطاع الزراعي، ودعم تطوير حلول مبتكرة قائمة على العلم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والاستدامة.