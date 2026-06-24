خليفة بن محمد بن خالد: التعليم وتمكين الشباب ركيزة التنمية المستدامة في الإمارات

أبوظبي في 24 يونيو / وام / أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن التعليم وتمكين الشباب يشكلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، داعياً الخريجين إلى مواصلة التميز والإسهام الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل تخريج دفعة عام 2026 من مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي، الذي أقيم بحضور أولياء الأمور والهيئتين التعليمية والإدارية وعدد من الشخصيات البارزة والضيوف.

وجرى تكريم الخريجين والخريجات تقديراً لجهودهم الأكاديمية وإنجازاتهم المتميزة خلال مسيرتهم الدراسية، إيذاناً بانتقالهم إلى مرحلة جديدة من التعليم الجامعي ومواصلة مسيرة التميز والنجاح التي رسخوها على مدار سنوات دراستهم.

تضمن الحفل فقرات متنوعة قدمها الطلبة، عكست ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وجسدت روح الإبداع والثقة والطموح التي تميز بها خريجو الدفعة.

وأعربت إدارة مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي عن اعتزازها بتخريج دفعة 2026، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في المسيرة التعليمية للطلبة، وتجسد التزام المدرسة الراسخ بإعداد جيل مؤهل وقادر على الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه ومواكبة متطلبات المستقبل.