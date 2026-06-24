الإمارات والأردن يبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

باكو في 24 يونيو / وام / بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مازن تركي القاضي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بينهما وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان على التزامهما الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أن أي عرقلة أو إغلاق أو تدخل في الملاحة البحرية يشكل تهديداً بالغاً لاستقرار المنطقة وشعوبها، وأمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني المشترك، ويسهم في دعم وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين البرلمانات.

شهد اللقاء حضور وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر، والذي ضم سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس.

كما حضر اللقاء سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.