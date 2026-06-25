جامعة أبوظبي ضمن أفضل 400 مؤسسة في "تصنيف التايمز للتأثير على الاستدامة 2026"

أبوظبي في 25 يونيو/ وام/ عززت جامعة أبوظبي مكانتها العالمية بعد تصنيفها ضمن أفضل 301 - 400 مؤسسة عالمياً في تصنيف "التايمز للتعليم العالي للتأثير على الاستدامة 2026"، من بين 1603 مؤسسات تعليمية مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

كما عززت الجامعة مكانتها محلياً، حيث جاءت في المرتبة السادسة بالمشاركة مع مؤسستين أخريين من بين 12 مؤسسة تعليم عالٍ مشاركة في دولة الإمارات.

ويعكس هذا التقدم التزام الجامعة العميق بدمج مبادئ الاستدامة في التعليم والبحث والعمليات التشغيلية وخدمة المجتمع.

وسجلت الجامعة أداءً متقدماً في عشر من أهداف التنمية المستدامة، محققةً نتائج بارزة في الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة، حيث جاءت في المركز 14 عالمياً والأولى في دولة الإمارات، كما حققت أداء قوياً في الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بحصولها على المرتبة 76 عالمياً بالمشاركة مع جامعة أخرى.

كما جاءت الجامعة ضمن الفئة 301–400 عالمياً في الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وضمن الفئة 101–200 عالمياً في الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وشهدت الجامعة تقدماً كبيراً بواقع 300 مركز في الهدف 4: ضمان تعليم جيد وشامل ومتاح للجميع، لتدخل ضمن الفئة 101–200 عالمياً.

وسجلت تطوراً ملحوظاً في الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 5: المساواة بين الجنسين، والهدف 7: توسيع فرص الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، بما يعكس التزاماً عملياً بدعم جودة الحياة وتسريع التحول نحو الاستدامة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن أثر الجامعات لا يقتصر على ما تقدمه داخل القاعات الدراسية، بل يمتد إلى إسهامها في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة، ويعكس أداء الجامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي للتأثير على الاستدامة 2026 التزامها المستمر بإعداد قيادات مسؤولة، وتعزيز المعرفة، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على التكيف واستعداداً للمستقبل.

ويجسد هذا التقدم المتواصل لجامعة أبوظبي التزاماً راسخاً بالاستدامة ونهجاً أكاديمياً متطوراً يقوم على الابتكار ونقل المعرفة وتحويلها إلى حلول ومبادرات عملية تترك أثراً إيجابياً في المجتمع والاقتصاد والبيئة، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة ذات تأثير عالمي متنام.