تعاون بين صحة أبوظبي و"إم إس دي" لبحث إنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية

سان دييغو في 25 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة "إم إس دي" العالمية للأدوية، المعروفة أيضاً باسم "ميرك أند كو إنك" نيوجيرسي، الولايات المتحدة، لبحث إنشاء مركز للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية ضمن مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي، بما يعزز أمن سلاسل الإمداد الطبي إقليمياً، ويُسرّع وصول العلاجات المبتكرة، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لعلوم الحياة.

تم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، المنعقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتطوير منظومة صحية متكاملة ترتكز على الابتكار، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً للتميز التشغيلي والابتكار في القطاع الصحي.

وسيعمل المركز، عند استيفائه جميع الموافقات اللازمة واستكمال أعمال إنشائه، على دعم نقل وتوزيع مجموعة من المنتجات الدوائية إلى عدد من الأسواق الإقليمية، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد في المنطقة، ويحسن الوصول إلى العلاجات المبتكرة، ويوفر البنية التحتية اللازمة لدعم تسويق وتوسيع نطاق ابتكارات الرعاية الصحية من الجيل التالي.

ويجسد هذا التعاون التكامل بين البيئة التنظيمية الداعمة في أبوظبي والمتطلبات الإستراتيجية للشركاء العالميين الساعين إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إذ ستحصل "إم إس دي" بموجب هذه الشراكة على وصول مباشر إلى منظومة توزيع متقدمة ومترابطة، بما يعزز مكانة الإمارة سوقاً إقليمية آمنة لتطوير وإطلاق الحلول الطبية من الجيل الجديد.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن اختيار "ميرك أند كو" لأبوظبي لإنشاء مركزها الإقليمي يعكس الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة، بفضل نموذجها المتكامل لعلوم الحياة الذكية الذي يربط بين الأبحاث المتقدمة والجينوم السكاني والبنية التحتية المرنة ومسارات التوزيع العالمية، بما يسرّع وصول أحدث العلاجات إلى المرضى ويعزز ريادة أبوظبي العالمية في الابتكار الصحي.

من جانبه قال أشرف ملاك، المدير العام لشركة "إم إس دي" لمنطقة دول الخليج وليبيا ومصر، إن الشراكة تجسد الطموح المشترك لتعزيز نظم الرعاية الصحية عبر توظيف الخبرات العالمية والمنظومة المتقدمة في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مرونة إيصال الابتكار وتسريع وصول العلاجات المبتكرة وتحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات.