تحالف الأديان لأمن المجتمعات ينظم غداً اجتماع باريس لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"

باريس في 25 يونيو/ وام/ ينظم تحالف الأديان لأمن المجتمعات غدا بالعاصمة الفرنسية باريس، الجولة التالية من اجتماعات الطاولة المستديرة لمبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي" العالمية، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي كبرى شركات التكنولوجيا والأكاديميين وصناع السياسات، في حوار رفيع المستوى يناقش الفرص والتحديات التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من دانة حميد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، والبارونة جوانا شيلدز، الشريك الرئيسي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات في المبادرة.

ويأتي الاجتماع استكمالاً للجلسة الافتتاحية للمبادرة التي تم عقدها في نيويورك خلال شهر أبريل الماضي، ضمن سلسلة مشاورات دولية تهدف إلى ترسيخ التفكير الأخلاقي وتعزيز المبادئ المشتركة ودعم التعاون العملي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.

وتعد مبادرة "ميثاق بوصلة الإيمان والذكاء الاصطناعي"، منصة عالمية تجمع القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات، بهدف الإسهام في صياغة الأسس الأخلاقية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، بما يضمن بقاء الابتكار منطلقاً من قيم الكرامة الإنسانية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة.