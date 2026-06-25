"برجيل القابضة" تنجح في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار

أبوظبي في 25 يونيو/ وام/ نجحت برجيل القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي ، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويُعد الإصدار إنجازاً تاريخياً، كونه أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018.

وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار، الأمر الذي مكّن برجيل القابضة من تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%، في أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

واتسم التوزيع النهائي بتنوع جغرافي واسع، حيث استحوذ المستثمرون الدوليون على 61% من إجمالي التوزيع، بواقع 34% من المملكة المتحدة، و24% من الولايات المتحدة، و3% من أسواق دولية أخرى، إلى جانب مشاركة قوية من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 39%، بما يعكس الثقة الكبيرة بأول صكوك تصدرها برجيل، ويؤكد متانة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.

وحصلت الصكوك على تصنيف "BB+" من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وتصنيف "Ba2" من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويؤكد استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح، وفقاً لوثائق الطرح ذات الصلة، في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، بما يعزز مرونتها المالية، وينوع مصادر تمويلها، ويقوي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.

ومن المتوقع إصدار الصكوك في الأول من يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، أن الإقبال القوي على أول إصدار للصكوك يعكس ثقة المستثمرين في إستراتيجية الشركة ومتانة أسسها الائتمانية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، كما يؤكد مكانتها الائتمانية المتنامية عالمياً، ويعزز وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، ويدعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف أن نجاح تسعير أول إصدار للصكوك يوفر للشركة مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويسهم في بناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي.

وتولى كل من سيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول مهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك.

كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.