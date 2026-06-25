"دبي للعلوم" ومؤسسة الإمارات للدواء تبحثان تعزيز الابتكار ومرونة قطاع الأدوية

دبي في 25 يونيو/ وام/ ناقش "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، الذي نظّمه مجمّع دبي للعلوم، التابع لمجموعة تيكوم، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للدواء، سبل تعزيز الابتكار وترسيخ مرونة قطاع الأدوية وتسريع وصول المنتجات الطبية والدوائية المبتكرة إلى المرضى.

وشهد الملتقى، الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية وقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مناقشات ركزت على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات الأدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للصناعات الدوائية والطبية، إلى جانب استعراض آليات تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتضمن الحدث جلسة حوارية بعنوان "سلاسل الإمداد القوية لتعزيز مرونة قطاع الأدوية في دولة الإمارات"، شارك فيها عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الجهات التنظيمية والقطاعين الصحي والدوائي، حيث ناقشوا أهمية بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار.

وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم، أن تعزيز مرونة قطاع الأدوية يعتمد على التعاون الوثيق بين جميع مكونات منظومة الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الملتقى وفر منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم التقدم العلمي وتواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

وسلط المشاركون الضوء على المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزا إقليميا للابتكار الدوائي والخدمات اللوجستية وسلاسل إمداد الأدوية، مؤكدين أن التنسيق المستمر بين الجهات التنظيمية وشركات تصنيع الأدوية والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام وتعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.