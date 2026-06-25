تعاون بين "صحة أبوظبي" وM42 و"ماموث بيوساينسز" لتطوير علاجات التعديل الجيني والأبحاث السريرية

سان دييغو في 25 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، وM42، وشركة "ماموث بيوساينسز" المتخصصة في تقنيات التعديل الجيني، مذكرة تفاهم ثلاثية خلال مؤتمر منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية 2026 في سان دييغو الأمريكية، بهدف تطوير علاجات التعديل الجيني، والأبحاث السريرية، وتصنيع العلاجات المتقدمة في أبوظبي، بما يعزز ريادة الإمارة في علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الوقائية.

وتسهم الشراكة في تعزيز منظومة الجينوم والطب الدقيق التي أرستها أبوظبي، وتمثل خطوة نوعية للانتقال من تسلسل الجينوم إلى تطوير العلاجات، بالاستفادة من معارف وبيانات برنامج الجينوم الإماراتي، بما يدعم تطوير الجيل القادم من علاجات الأمراض الوراثية، ويعزز قدرات الإمارة في الأبحاث السريرية، وتصنيع العلاجات المتقدمة، والابتكار العلمي.

كما يدعم التعاون جهود أبوظبي في ترسيخ قطاع علوم الحياة من خلال مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة HELM، الذي يهدف إلى تسريع تطوير الابتكار في الرعاية الصحية عبر مجالات البحث والتطوير السريري والتصنيع والتسويق التجاري.

وتجمع الشراكة منظومة متكاملة من القدرات، إذ توفر دائرة الصحة – أبوظبي الإطار التنظيمي والبيئة البحثية، وتسهم M42 بخبراتها في الجينوم السكاني والبنية التحتية للرعاية الصحية والأبحاث السريرية، فيما تقدم "ماموث بيوساينسز" منصة رائدة لتعديل الجينات تعتمد على تقنية "كريسبر"، بما يسرّع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس في حياة المرضى.

وتطور شركة "ماموث بيوساينسز" أنظمة "كريسبر" خاصة وفائقة الصغر للوصول إلى أنسجة وأهداف علاجية يتعذر بلوغها بالنهج التقليدية، بما يتيح تصحيح الطفرات الجينية المسببة للمرض أو استبدالها أو تعطيلها من مصدرها، وإجراء تعديلات دقيقة في الحمض النووي وتنظيم التعبير الجيني، بما يوسع نطاق علاج الأمراض الوراثية والجينية.

وتمتد الاتفاقية عبر أربعة مجالات مترابطة لتسريع تطوير ونشر منتجات العلاج الطبي المتقدم، تشمل إدخال المرشح السريري MB-111 التابع لشركة "ماموث بيوساينسز" ضمن منظومة الأبحاث السريرية في أبوظبي، وتأهيل مراكز محلية لإجراء تجارب العلاج الجيني وتعديل الجينات، ودعم نقل القدرات إلى الفرق السريرية المحلية.

كما تدعم الشراكة تأسيس قدرات لتصنيع العلاجات المتقدمة في أبوظبي، بدءاً من إنتاج الجسيمات النانوية الدهنية LNP وصولاً إلى التصنيع وفق معايير ممارسات التصنيع الجيد GMP، إلى جانب بناء خبرات محلية طويلة الأمد في مجال التعديل الجيني بتقنية "كريسبر" عبر برامج تدريبية منظمة لتطوير الكفاءات.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن الشراكة تمثل خطوة متقدمة لتحويل الريادة التي حققتها أبوظبي في علم الجينوم والطب الدقيق إلى علاجات تستهدف أكثر الأمراض تعقيداً، مع تعزيز إمكانات الإمارة في البحث والتطوير السريري والعلاجات المتقدمة.

من جانبه أوضح الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، الحلول الصحية المتكاملة في مجموعة M42، أن التعاون يستند إلى المعطيات التي وفرها برنامج الجينوم الإماراتي لدعم تطوير علاجات متقدمة، وتعزيز قدرات أبوظبي في مجالات البحث والعمل السريري والتصنيع.

من جهته أشار تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة "ماموث بيوساينسز"، إلى أن تكامل علم الجينوم والرعاية الصحية والأبحاث السريرية في أبوظبي ضمن منظومة واحدة يوفر بيئة قوية لتطوير نهج علاجية جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث الابتكارات المتقدمة.