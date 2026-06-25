"منتخب البولينج" يشارك في بطولة العالم للشباب بماليزيا

دبي في 25 يونيو/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للبولينج في بطولة العالم للشباب، المقررة في ماليزيا خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل.

وأعلن اتحاد الإمارات للبولينج قائمة لاعبيه للبطولة، والتي تضم كلاً من حمد أهلي، وحسن أهلي، وعبد الله المرزوقي، ومنصور حسين.

ويترأس البعثة، سلطان عبد الله المرزوقي الأمين العام للاتحاد، فيما يقود المنتخب المدرب روبرت ليرن، وأحمد خميس العلي إداريا البعثة.

وكان المنتخب الوطني للبولينج قد خاض استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية في مركز دبي الدولي للبولينج، للمشاركة في الحدث العالمي، سعياً لتقديم أفضل المستويات، وتمثيل دولة الإمارات بصورة.