توزيع وزراعة 100 ألف شتلة بمنطقة الظفرة لتعزيز الاستدامة البيئية

الظفرة في 25 يونيو/ وام/ قامت بلدية منطقة الظفرة بتوزيع وزراعة أكثر من 100 ألف شتلة على مستوى مدن منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من ظاهرة التصحر والجفاف وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.

وأكدت البلدية أن جهودها في تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أسفرت عن نتائج ملموسة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2026، حيث تم توزيع 27 ألف شتلة من الأنواع المحلية البرية والحرجية والمثمرة ونباتات الزينة على أفراد المجتمع والجهات المختلفة، بهدف تشجيع الزراعة وتعزيز الوعي البيئي.

وأشارت إلى زراعة 74,438 شتلة في مدن المنطقة، ضمن خطتها الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى نثر أنواع من البذور للإسهام في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار التصحر.

وأكدت البلدية مواصلة تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة، داعية أفراد المجتمع إلى الإسهام في حماية البيئة من خلال ترشيد استهلاك الموارد، والمحافظة على الغطاء النباتي، والمشاركة في المبادرات البيئية التي تعزز المسؤولية المشتركة تجاه الأجيال القادمة.