مدير عام إقامة دبي: التميز نهج مؤسسي متكامل يدعم جاهزية العمل الحكومي

دبي في 25 يونيو/ وام/ كرّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي"، الفائزين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة "راية التميز" للعام 2025-2026، وذلك خلال حفل حضره معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.

واستقبلت الجائزة 102 طلب ترشيح ضمن 14 فئة مؤسسية و17 فئة وظيفية، خضعت لمنظومة تقييم شاملة نفذها 14 مقيّماً بإجمالي 125 ساعة تقييم، في إطار تعزيز معايير الأداء المؤسسي والوظيفي.

وأسفرت نتائج الجائزة عن تكريم 55 فائزاً في الفئات الوظيفية، وعدد من القطاعات الفائزة، إلى جانب 9 تكريمات خاصة للنماذج المتميزة في الأداء المؤسسي، و4 تكريمات خاصة لكفاءات وطنية تخرّجت من بيئة العمل في “إقامة دبي” وانتقلت إلى جهات حكومية أخرى، تقديراً لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في دعم العمل الحكومي.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن جائزة “راية التميز” تمثل إحدى الركائز المهمة في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز داخل إقامة دبي، مشيراً إلى أن التميز لم يعد هدفاً مرحلياً، بل أصبح نهجاً مؤسسياً متكاملاً يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة حكومية أكثر جاهزية وابتكاراً واستدامة.

وتوّج معاليه قطاع أذونات الدخول والإقامة بـ”راية التميز” في الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، بعد حصوله على أعلى نتائج التقييم ضمن منظومة الجائزة.

كما أعلنت “إقامة دبي” أسماء القطاعات الحاصلة على المراكز الأولى، وهي: قطاع الموارد البشرية والمالية، وقطاع شؤون الهوية والجنسية، وقطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية، وقطاع شؤون المنافذ الجوية، وقطاع متابعة المخالفين والأجانب، وقطاع أذونات الدخول والإقامة، وقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، وقطاع تنظيم علاقات العمل، وقطاع الخدمات الرقمية، تقديراً لما حققته من نتائج متقدمة في مجالات الأداء المؤسسي.