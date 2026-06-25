جولة مينا للجولف تعتمد 13 فئة للمشاركة في الموسم الجديد وتواصل دعم المواهب الصاعدة

دبي في 25 يونيو/ وام/ أعلنت جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعد الجولة الوحيدة في المنطقة المعترف بها ضمن نظام التصنيف العالمي الرسمي للجولف، اعتماد فئات الإعفاء والمشاركة للموسم الجديد 2026-2027، بما يعزز فرص اللاعبين المحترفين والهواة للانضمام إلى منافسات الجولة ومواصلة مسيرة التطور نحو المستويات العالمية.

وبموجب النظام الجديد، يحصل أفضل 40 لاعباً في الترتيب النهائي لموسم 2026 على إعفاء كامل للمشاركة في جميع بطولات الموسم المقبل، فيما تتيح التصفيات التأهيلية مسارات إضافية للاعبين الراغبين في ضمان المشاركة الكاملة طوال الموسم.

وأوضحت الجولة أن أولى التصفيات التأهيلية ستقام في الولايات المتحدة على ملعب “سلامر آند سكواير” بولاية فلوريدا، على أن تستضيف أوروبا تصفيات مماثلة خلال شهر أكتوبر المقبل. ويحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل تصفيات على عضوية كاملة للموسم، بينما ينال اللاعبون أصحاب المراكز من 11 إلى 20 حقوق مشاركة إضافية في بطولات الجولة.

وأكدت جولة مينا للجولف استمرار دورها منصةً لتطوير المواهب وصقل اللاعبين في مختلف مراحل مسيرتهم الاحترافية، حيث شهد الموسم الماضي انطلاقة قائد منتخب الإمارات للجولف أحمد سكيك في عالم الاحتراف عبر الجولة، من خلال مشاركته الأولى كلاعب محترف في افتتاح الموسم بالبرتغال، فيما توج الإنجليزي كريس وود بلقب بطل الموسم ليضمن الصعود إلى جولة “هوتيل بلانر”.

وقال كيث ووترز، رئيس مجلس الإدارة والمفوض لجولة مينا للجولف، إن الجولة تلقت استجابة قوية من اللاعبين والمديرين منذ الإعلان عن التصفيات التأهيلية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اعتماد فئات الإعفاء يمنح اللاعبين وضوحاً أكبر للتخطيط لموسمهم المقبل.

وأضاف أن أفضل 40 لاعباً في الموسم الماضي حصلوا على إعفاء مباشر، فيما تتيح التصفيات التأهيلية في الولايات المتحدة وأوروبا فرصاً واضحة أمام بقية اللاعبين للحصول على بطاقات المشاركة الكاملة في الموسم الجديد.

واعتمدت الجولة 13 فئة للإعفاء والمشاركة في موسم 2026-2027، تشمل الفائزين ببطولات جولة مينا خلال عامي 2025 و2026، وأفضل 40 لاعباً في ترتيب الموسم الماضي، وأصحاب المراكز العشرة الأولى في التصفيات التأهيلية، إضافة إلى الدعوات المخصصة للاعبين الهواة والمحترفين من الدول المستضيفة، وأعضاء بعض الجولات الدولية المعترف بها، فضلاً عن اللاعبين المتصدرين في عدد من الجولات المدرجة ضمن التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

وتعكس هذه الخطوة الطموح المتجدد للجولة، انطلاقاً من دولة الإمارات، لمواصلة ترسيخ مكانتها منصةً إقليمية ودولية لتطوير رياضة الجولف، وتوفير فرص أوسع للاعبين للتقدم في مسيرتهم الاحترافية والوصول إلى أبرز الجولات العالمية.