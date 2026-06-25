"الإمارات لدراجات السيدات" يواصل التألق بثلاثة ألقاب خلال أسبوع

عواصم في 25 يونيو/ وام/ أحرز فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، لقبين جديدين في سباقات ضد الساعة لفئة تحت 23 عاماً، بعدما توجت كل من الأوكرانية ميلانا أوشاكوفا والهولندية في كنفن بلقبي بطولتي أوكرانيا وهولندا الوطنيتين أمس.

وجاء الإنجاز بعد يومين من فوز زميلتهما ريناتا سلطانوفا بلقب سباق ضد الساعة للسيدات النخبة في كازاخستان، ليحصد الفريق ثلاثة ألقاب وطنية في سباقات ضد الساعة خلال أقل من أسبوع.

وفي أوكرانيا، قدمت ميلانا أوشاكوفا أداءً مميزاً في سباق ضد الساعة لمسافة 20 كيلومتراً، لتتوج بطلة لأوكرانيا لفئة تحت 23 عاماً.

وفي هولندا، أكملت في كنفن يوماً مثالياً للفريق بإحرازها لقب بطولة هولندا الوطنية لسباق ضد الساعة لفئة تحت 23 عاماً، بعدما قدمت أداءً قوياً في السباق الذي امتد لمسافة 36 كيلومتراً وشهد مشاركة نخبة من أبرز المتسابقات في رياضة الدراجات الهوائية.

وأنهت في كنفن السباق في المركز الثاني عشر على الترتيب العام بين جميع المشاركات، وكانت الأسرع بين متسابقات فئة تحت 23 عاماً، لتحصد اللقب الوطني عن جدارة.