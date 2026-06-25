جامعة الإمارات تحصل على اعتماد EQUIS الدولي لكلية الإدارة والاقتصاد

العين في 25 يونيو/ وام/ حصلت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على اعتماد EQUIS الدولي، الذي تمنحه European Foundation for Management Development (EFMD)، في إنجاز يعزز مكانة الكلية ضمن نخبة كليات الأعمال المعترف بها عالمياً .

ويُعد اعتماد EQUIS من أكثر أنظمة الاعتماد الدولية شمولية في مجال التعليم الإداري، إذ يقيم مختلف جوانب الأداء المؤسسي والأكاديمي، بما في ذلك الحوكمة والاستراتيجية والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي والتدويل والشراكات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية.

وأشاد فريق المراجعة التابع لـ EQUIS بعدد من نقاط القوة التي تتميز بها الكلية، من أبرزها البيئة الأكاديمية الداعمة والتعاونية، والهيئة التدريسية ذات الخبرات الدولية الواسعة وإسهاماتها الفاعلة في البحث العلمي وتعليم الطلبة، إلى جانب المستوى المتقدم للدعم الطلابي والإنتاجية البحثية وشبكة الشراكات والتعاون الدولي.

كما أشار التقرير إلى تميز الكلية بمرافق تعليمية حديثة وثقافة مؤسسية راسخة في الجودة والتميز، مدعومة بأكثر من عشرين عاماً من الاعتماد الدولي AACSB، إلى جانب التزامها بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية وشراكاتها الفاعلة مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع. وأكد التقرير الدور المحوري الذي تؤديه الكلية في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستوى العالمي.