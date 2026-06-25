ورش تدريبية لشرطة أبوظبي ترفع كفاءة 356 حارس أمن خاص في متاحف الإمارة

أبوظبي في 25 يونيو/ وام/ نظّم قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلاً بإدارة الخدمات الأمنية المساعدة، وبالتنسيق مع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وقسم الشرطة السياحية، ورشتين تدريبيتين تخصصيتين لحراس الأمن الخاص العاملين في متاحف إمارة أبوظبي، وذلك في متحف اللوفر أبوظبي، بما يدعم منظومة الأمن الاستباقي ويعزز جودة الحياة.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الورشتين 356 حارس أمن خاص من مختلف متاحف إمارة أبوظبي، في إطار حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، ورفع جاهزية العاملين في قطاع الأمن الخاص .