"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع تحضيري لمؤتمر البرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة في 25 يونيو/ وام/ شارك المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التحضيري لمؤتمر البرلمان العربي الثامن ورؤساء البرلمانات العربية

الذي عقد على مدى يومين في القاهرة .ناقش الاجتماع مسودة الرؤية البرلمانية العربية لمؤتمر الرؤساء حول موضوع السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، إلى جانب مشروعي قرار بشأن بلورة موقف موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار الدول العربية، وبشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية وتعزيز الموقف البرلماني العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومثلت المجلس سعادة ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي وأكدت خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي محمد أحمد اليماحي ، رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، على أهمية الموضوعات المطروحة في مؤتمر الرؤساء الثامن الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 27 يونيو 2026، مشيرة إلى أن السيادة الرقمية والأمن السيبراني والتحول الرقمي، أصبحت من الركائز الأساسية لأمن وحماية الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على التنمية وصناعة المستقبل.

وقالت : إن السيادة الرقمية العربية ترتبط بمستقبل الإنسان العربي، فالبيانات والمعرفة والقدرة على إنتاج التقنية أصبحت اليوم المصدر الحقيقي للقوة والنفوذ في العالم، وتعكس قدرة الأمة على امتلاك المعرفة الرقمية، والتحكم في مواردها المعلوماتية، وصياغة مستقبلها التقني وفق أولوياتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية يتمثل في تحويل التقنية إلى بيئة منتجة للقيمة والمعرفة والابتكار، وتوظيفها كمورد استراتيجي يدعم الاستثمار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات المعرفية، ويخلق فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والنماء الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز مفهوم "المرونة الرقمية"، الذي يعكس قدرة الدول على إدارة الأزمات والتعافي من آثارها.

وأشارت سعادتها إلى أن دولة الإمارات تبنت رؤية استراتيجية متقدمة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية وتأمين فضائها الرقمي وتعزيز المرونة الرقمية، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية واضحة للبيانات والقطاعات الحيوية التشغيلية والاستثمارية، فضلا عن بناء منظومة تنافسية متكاملة للتحول الرقمي وحماية البنية التحتية، والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، باعتباره المحرك الرئيسي للنماء المستقبلي، الأمر الذي أسهم في تبوئها مراكز متقدمة عالميا في مؤشرات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعد شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الثورة الرقمية وأدواتها.

واختتمت سعادة ناعمة الشرهان كلمتها بالتأكيد على أهمية بناء خطاب رقمي عربي واعٍ ومسؤول يعزز قيم المواطنة والانتماء والتسامح والتعايش، يسهم في صناعة مستقبل عربي أكثر استقراراً وازدهاراً.