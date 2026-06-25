بلدية أم القيوين تنظم حملة لتعزيز السلامة في المواقع الإنشائية

أم القيوين في 25 يونيو/ وام/ نظمت بلدية أم القيوين، حملة ميدانية توعوية، استهدفت المواقع الإنشائية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء والعاملين والمشرفين في تلك المواقع، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر والإصابات المهنية.

وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية، حيث قدّم فريق البلدية إرشادات توعوية للعاملين والمشرفين حول أفضل الممارسات الواجب اتباعها لضمان سلامة بيئة العمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية، وتطبيق اشتراطات السلامة المعتمدة في جميع مراحل تنفيذ الأعمال.

وأكد مفتشو البلدية ضرورة توفير وسائل الحماية الجماعية في مواقع العمل، كما شددوا على أهمية الفحص الدوري لأنظمة ومعدات السلامة المهنية وصيانتها بشكل منتظم، لضمان جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، بما يسهم في الحد من الأعطال المحتملة، ويعزز مستويات السلامة ويحافظ على صحة العاملين في المواقع الإنشائية.

وأكدت البلدية مواصلة تنفيذ الحملات التوعوية والرقابية بصورة دورية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال للاشتراطات والأنظمة المنظمة لقطاع البناء والإنشاء، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية، بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة في الإمارة.