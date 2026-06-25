الاتحاد الأوروبي يقر التزاماته الجمركية مع الولايات المتحدة





بروكسل في 25 يونيو / وام /أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، بشكل نهائي لوائح تنفيذ الالتزامات الجمركية المنصوص عليها في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في 21 أغسطس 2025 .

وتنص الإجراءات الجديدة على إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الصناعية الأميركية، ومنح وصول تفضيلي لبعض المنتجات البحرية والسلع الزراعية غير الحساسة من خلال حصص تعريفية وتخفيضات جمركية، إضافة إلى تمديد تعليق الرسوم على واردات الكركند، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.

كما تتضمن اللوائح آليات معززة للحماية، تتيح للمفوضية الأوروبية التدخل السريع في حال حدوث زيادات كبيرة في الواردات قد تضر بالمنتجين الأوروبيين، فضلاً عن إمكانية تعليق الامتيازات الجمركية إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها أو اتخذت إجراءات تمييزية.

وأكدت رئاسة المجلس أن هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد بشراكة تجارية منفتحة ومتوازنة مع واشنطن، مع الحفاظ على أدوات حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن ينتهي العمل بالإجراء الرئيسي بنهاية عام 2029، فيما سيُعاد تقييم تأثيره قبل ذلك الموعد.

برو/زي/ وام