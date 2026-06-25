إقبال واسع على قطار الاتحاد مع بدء الركاب حجز التذاكر

أبوظبي في 25 يونيو/ وام/ شهدت قطارات الاتحاد إقبالاً واسعاً على حجوزات تذاكر قطار الركاب، عبر التطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر، حيث بلغ عدد الركاب الذين حجزوا تذاكرهم 5000 راكب، وذلك خلال يومين فقط منذ فتح باب الحجوزات، ليتصدر تطبيق "قطارات الاتحاد" الرقمي المركز الأول ضمن التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً في دولة الإمارات.

وتم فتح باب حجوزات التذاكر عبر المنصات الرقمية لقطارات الاتحاد اعتباراً من 23 يونيو الجاري ، ويعكس هذا الإقبال اهتماماً واسعاً من الجمهور بخدمات قطار الركاب، وذلك قبل بدء التشغيل التمهيدي بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو الجاري، تمهيداً لمرحلة جديدة في مسيرة النقل بالسكك الحديدية في دولة الإمارات.

وفي أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات عن رؤيتها بشأن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين»، انتقل المشروع من كونه الرؤية إلى واقع ملموس، وأصبح بإمكان الركاب اليوم التخطيط لرحلاتهم على متن القطار وحجزها وإدارتها، بشكل مسبق وسلس يضمن لهم مستويات عالية من الراحة والمرونة.

وبعد تشغيل الخدمات في 30 يونيو 2026، ستشهد مسارات قطار الركاب توسعاً لتشمل المسار الرئيسي أبوظبي – دبي- الذيد- الفجيرة، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2026 ، يليه افتتاح محطات منطقة الظفرة والشارقة في مراحل لاحقة.

و قالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة قطارات الاتحاد: "على مدى سنوات، شهدنا جميعاً مسيرة شبكة السكك الحديدية الوطنية وهي تتقدم بخطى متسارعة وبرؤية واضحة، واليوم يمكن للعملاء استخدام التطبيق وشراء تذكرة ليكونوا جزءاً من تجربة قطار الركاب".

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: "حرصنا في قطارات الاتحاد على أن يجد كل عميل ما يناسبه على متن قطار الركاب سواء كان يبحث عن السعر الأنسب أو المرونة في التنقل أو مستوى أعلى من الراحة. فخياراتنا مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة".

ولضمان توفير تجربة تنقل مريحة وبتكلفة مناسبة، تبدأ الأسعار التمهيدية للتذاكر على مسار أبوظبي – الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة و120 درهماً في الدرجة المميزة، مع إتاحة فئات متعددة من التذاكر توفر مستويات مختلفة من المرونة، بما يتيح لكل راكب اختيار ما يناسب احتياجاته.

ويستفيد العملاء في الدرجة المريحة من تجربة تنقل عصرية ومريحة تشمل مقاعد مضمونة، وخدمة واي فاي مجانية، ومنافذ شحن الأجهزة في كل مقعد، ومساحة للأمتعة، فيما ترتقي الدرجة المميزة بهذه التجربة من خلال مقاعد أوسع قابلة للإمالة ومساحة أوسع للأرجل وتقديم المرطبات مجاناً.

ويتولى تشغيل شبكة قطار الركاب شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، الشركة المشتركة بين قطارات الاتحاد و"كيوليس"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية والفهم العميق بقطاع النقل في دولة الإمارات.