رويترز العالمية للطاقة تكرم رئيس "جي إس يو" الإماراتية في نيويورك

نيويورك في 25 يونيو/ وام/ حصل المهندس علي الشمّري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية،على تكريم دولي ضمن فئة «قائد النمو للعام» خلال جوائز رويترز لقطاع الطاقة 2026، التي أُقيمت في مدينة نيويورك.

ويأتي التكريم تقديراً لدوره في قيادة مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبناء الشراكات طويلة الأمد، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة، لا سيما في القارة الإفريقية.

وتندرج هذه الفئة ضمن مسار «صُنّاع الأثر» الذي يكرّم الأفراد أو الفرق التي أظهرت التزاماً طويل الأمد بدفع التحول في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار الاستراتيجي والقيادة الفاعلة.

وبقيادة الشمّري، تواصل «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي، توسيع حضورها في دول الجنوب العالمي من خلال مشاريع تسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة.

وقال علي الشمّري:«هذا التكريم لا يخص شخصاً أو شركة بقدر ما يعكس نجاح نموذج إماراتي يؤمن بأهمية بناء شراكات طويلة الأمد مع دول الجنوب العالمي. ولولا دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، لما تمكنّا من المساهمة في تنفيذ مشاريع تدعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وتُحدث أثراً مستداماً في المجتمعات التي نخدمها».

ويأتي التكريم ليضاف إلى سلسلة من محطات التقدير الدولي التي حظي بها علي الشمّري خلال الفترة الماضية، إذ منحه فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، أحد أرفع الأوسمة الوطنية في البلاد، تقديراً لدوره في إنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية خلال فترة قياسية بلغت ثمانية أشهر.

كما اختارت مؤسسة «فاينانشال أفريك» الإعلامية الإفريقية علي الشمّري، وهو أيضا خبير في "برنامج خبراء الإمارات"، ضمن قائمة تضم 100 شخصية إفريقية مؤثرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز الاستثمار طويل الأمد في القارة الإفريقية.