" الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر البرلمان العربي الثامن بالقاهرة

أبوظبي في 25 يونيو/ وام/يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم 27 يونيو الجاري .

وتترأس سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك ويضم سعادة كلاً من:- ناعمة عبدالله الشرهان ، و محمد حسن الظهوري، و ماجد محمد العسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويشارك وفد المجلس في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ولجنته التحضيرية، المنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2026، تحت عنوان "السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي ".

وأكدت سعادة مريم بن ثنية أن مشاركة المجلس الوطني الاتحادي تأتي في إطار حرصه على تعزيز حضور ومكانة دولة الإمارات في المحافل البرلمانية العربية، ودعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات العربية والإقليمية والدولية المشتركة.

وأضافت أن المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز دور البرلمانات في بناء جسور التواصل بين الثقافات والحضارات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار بين الدول العربية.

ويتصدر جدول أعمال المؤتمر بحث سبل تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في ظل تسارع التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا البرلمانية العربية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البرلمان العربي، يهدف المؤتمر إلى توحيد الموقف البرلماني العربي من خلال تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والدولية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دور البرلمانات في السياسة الخارجية وتمثيل الشعوب العربية على الساحة الدولية، فضلاً عن دعم القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي، وتطوير التعاون التشريعي وتبادل الخبرات البرلمانية بين الدول العربية، ومواكبة القضايا والتحديات المستجدة.

ومؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اجتماع دوري رفيع المستوى يجمع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ويُعقد برعاية وتنظيم البرلمان العربي وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ويشكل أعلى إطار تنسيقي برلماني عربي مشترك يهدف إلى تعزيز العمل البرلماني العربي وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدبلوماسية البرلمانية بين الدول العربية.