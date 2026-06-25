إنفستوبيا – طشقند تعزز الشراكة الاستثمارية بين الإمارات وأوزبكستان

طشقند- أوزبكستان في 25 يونيو/وام/ نظّمت "إنفستوبيا" فعالية "إنفستوبيا – طشقند" على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2026، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة في أوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى.

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة عدد من كبار ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الاستثمار.

وجسّدت فعالية "إنفستوبيا – طشقند" الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، حيث تضمنت جلسة حوارية وزارية وثلاث طاولات مستديرة تنفيذية، إلى جانب جلسات تواصل واجتماعات ثنائية بين ممثلي الحكومتين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تحويل الحوار الاقتصادي إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة.

وشارك في الجلسة الحوارية الوزارية معالي سهيل بن محمد المزروعي ، ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، حيث ناقشا سبل تعزيز المرونة الاقتصادية، وأولويات الاستثمار، وفرص التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين والمنطقة.

كما شهدت الفعالية تنظيم ثلاث طاولات مستديرة ركزت على قطاعات استراتيجية ذات أولوية مشتركة، شملت الأمن الغذائي بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، ومستقبل الطاقة والمياه بقيادة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والممرات الاستثمارية الجديدة بقيادة وزارة الاستثمار، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتزامنت الفعالية مع الإعلان عن التزامات استثمارية إماراتية في أوزبكستان بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، بما يعزز دور “إنفستوبيا” منصةً عالمية للحوار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات النوعية وبناء شراكات طويلة الأمد.

وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تحقيق نمو متسارع، حيث تضم محفظة الاستثمارات المشتركة نحو 100 مشروع بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والزراعة. كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 52% مقارنة بعام 2024.

وكان البلدان قد أعلنا الفترة من 2025 إلى 2027 "مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية"، في إطار رؤية مشتركة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع محفظة الاستثمارات المشتركة إلى 50 مليار دولار أمريكي.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي :" تمثل جمهورية أوزبكستان شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، وتعكس المناقشات التي شهدتها طشقند الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة. وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة العمل مع أوزبكستان لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد وتعزيز ممرات النمو التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين والمنطقة".

وقال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار ورئيس "إنفستوبيا": يمثل إطلاق فعالية إنفستوبيا في طشقند خطوة مهمة في توسيع حضورنا وحوارنا الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى. فالشراكة بين دولة الإمارات وأوزبكستان تضم اليوم نحو 100 مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وقد أتاحت هذه النسخة من إنفستوبيا قناة مباشرة بين المستثمرين والشركات والجهات الحكومية لاستكشاف الجيل القادم من الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد".

وأكدت فعالية "إنفستوبيا – طشقند" أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي لدولة الإمارات مع منطقة آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة. ومن خلال نسخها العالمية، تواصل "إنفستوبيا" ترسيخ دورها كمنصة للحوار رفيع المستوى، والترويج للاستثمار، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الناشئة وعالية النمو.