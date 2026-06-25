"كهرباء ومياه الشارقة" تنجز إنارة الغريفة اليدية بالمدام

دبي في 25 يونيو/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة شعبية الغريفة اليديه بمدينة المدام مع الطريق المؤدى الى الشعبية، وذلك في إطار جهودها لإنارة مختلف المدن والمناطق والشعبيات في المنطقة الوسطى تم تركيب 90 عمود إنارة وعدد 94 كشافا موفرا للطاقة وتمديد 5000 متر من الكابلات.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بالهيئة، أن الهيئة تعمل على توفير أفضل الخدمات وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف المناطق لتوفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد أنه تم تنفيذ مشروع إنارة شعبية الغريفة اليديه بمنطقة المدام مع الطريق المؤدى الى الشعبية وفق أفضل المواصفات الفنية وفي مدة لا تتجاوز 4 أيام.