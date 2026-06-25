"موارد الشارقة" تنظم ملتقى كلباء للتطوير الإداري

الشارقة في 25 يونيو/ وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ملتقى كلباء للتطوير الإداري لمنظومة الموارد البشرية الحكومية، بمشاركة مسؤولين ومدراء وموظفين من الجهات الحكومية في مدينة كلباء، وذلك بمقر مجلس كلباء الأدبي.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات تنظمها الدائرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بهدف تعزيز التواصل مع موظفي الجهات الحكومية ونشر المعرفة الوظيفية، ويعد الملتقى الثاني ضمن هذه السلسلة.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الملتقيات يجسد حرصها على تعزيز حضورها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، وترسيخ نهج التواصل المباشر مع موظفي الجهات الحكومية، بما يواكب احتياجاتهم ويسهم في تطوير منظومة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

وتضمن الملتقى عرضاً تعريفياً قدمه جاسم بوهندي، رئيس قسم شؤون اللجنة العليا للموارد البشرية بالدائرة، استعرض خلاله أبرز المزايا والحوافز الوظيفية الممنوحة لموظفي حكومة الشارقة، إلى جانب التعريف بعدد من الأنظمة والموضوعات المرتبطة بالشؤون الوظيفية.