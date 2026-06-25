شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

دبي في 25 يونيو/ وام/ تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي غداً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، من خلال تنظيم معرض توعوي يستمر ثلاثة أيام في دبي هيلز مول، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك بالشراكة مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وخدمة الأمين، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والمركز الوطني للتأهيل، ومستشفى الأمل، ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حرص شرطة دبي على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة العالمية، ومنها اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما يمثله من أهمية في تعزيز وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونشر الوعي والإرشاد، مثمناً جهود فرق العمل المشاركة في تنظيم الفعاليات.

من جانبه، قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يمثل مناسبة توعوية واجتماعية يلتقي خلالها المختصون في شرطة دبي بأفراد المجتمع على مدى ثلاثة أيام، لتبادل الآراء والاستماع إلى ملاحظات الشباب وأولياء الأمور، بما يسهم في تطوير المبادرات والخطط الرامية إلى بناء أسرة آمنة ومستقرة .

وأشاد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري بالدور الفاعل لشركاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجهودهم في دعم البرامج التوعوية والتأهيلية لمرضى الإدمان، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من استئناف حياتهم بصورة إيجابية