مدير أكاديمية سيف بن زايد يطلع على سير التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الـ 24

العين في 25 يونيو/ وام/ اطلع العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية

على سير التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة 24 خلال زيارته إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة للأكاديمية .

والتقى بورشيد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة وعددا من الضباط، حيث اطلع على مراحل التدريب التخصصي التي ينفذها مجندو الخدمة الوطنية وفق خطة تدريبية مدروسة تحقق أهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية العنصر البشري، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.

وأكد على أهمية تشجيع مجندي الخدمة الوطنية ورفع معنوياتهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية ومهاراتهم العملية، وحثهم على الالتزام بالجدية والانضباط والاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تطوير كفاءاتهم وتأهيلهم للنجاح في المرحلة التخصصية، بما يمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار وخدمة وطنهم بإخلاص.

وقدم المجندون عرضًا لمهاراتهم وما اكتسبوه من معارف .