سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية الفلبين

مانيلا في 25 يونيو/ وام/ التقى سعادة محمد عبيد القطام الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، معالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين.

ونقل سعادته إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب الفلبين بدوام التقدم والازدهار.

من جانبها حملت معالي ماريا تيريزا لازارو سعادة السفير، تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و تمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وجـرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.