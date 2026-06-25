الإمارات وفرنسا تعقدان الدورة الأولى للمشاورات القنصلية في باريس

باريس في 25 يونيو/ وام/ عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، وذلك في العاصمة باريس؛ حيث يأتي انعقاد هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين.

وقد ترأس وفد دولة الإمارات، سعادة فيصل عيسى لطفى، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأّست الجانب الفرنسي بولين كارمونا، مديرة شؤون الفرنسيين في الخارج والإدارة القنصلية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية.

وفي بداية اللقاء، نقل سعادة فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق، مؤكدًا سعادته أن دولة الإمارات وفرنسا تربطهما علاقات صداقة طويلة الأمد وتعاون وشراكة استراتيجية في شتى المجالات، تستند إلى الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين وحرصهما المتواصل على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلّعات البلدين والشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب سعادة الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية عن تقديره للجانب الفرنسي على استضافة الدورة الأولى من المشاورات القنصلية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المشاورات الثنائية يجسّد الحرص المشترك على تطوير خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تواكب أحدث التقنيات وتتمحور حول المتعامل، بما يلبّي الاحتياجات المتطورة لمواطني البلدين ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت المشاورات بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في عدد من المجالات القنصلية ذات الأولوية، ومن بينها آليات التصديق الرقمي، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات القنصلية، ورفع درجة الجاهزية المؤسسية، وتكثيف الجهود المشتركة في التعامل مع القضايا القنصلية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تقديم خدمات قنصلية أكثر كفاءة وفاعلية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتعزّز مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين.