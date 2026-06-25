" تمكين المجتمع" تشيد بمبادرات جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين

أبوظبي في 25 يونيو/وام/ أشادت وزارة تمكين المجتمع بجهود ومبادرات جمعية الإمارات لرعاية واكتشاف الموهوبين وتمكينهم .

وأكدت خلال لقائها وفدا من الجمعية بمقر الوزارة في دبي أهمية توجهها نحو الاستدامة المالية وتعزيز الأثر المجتمعي.

ترأس وفد الجمعية سعادة أحمد الدباني النعيمي رئيس مجلس الإدارة وضم الدكتورة فاطمة الدربي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة عليا الجسمي رئيس مجلس موهوبين أبوظبي، والدكتورة نورة الشامسي رئيس مجلس موهوبين دبي.

و أشاد سعادة يوسف الحمادي وكيل وزارة تمكين المجتمع للخدمات المساندة خلال لقائه الوفد بما شهدته الجمعية من نقلة نوعية خلال المرحلة الأخيرة، وما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين والكفاءات الوطنية، مثنياً على مشروع "مجالس الموهوبين" الذي أطلقته الجمعية، الذي يضم نخبة من أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين من أبناء دولة الإمارات، باعتباره نموذجاً وطنياً يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف إمارات الدولة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ المشروعات والمبادرات المستقبلية .

واستعرض وفد الجمعية الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتي ترتكز على مواءمة برامج ومبادرات الجمعية مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل وفق منهجية مرنة تواكب التحديثات الوطنية، مع التركيز على تحقيق أثر مجتمعي مستدام، انسجاماً مع توجهات وزارة تمكين المجتمع في دعم الاستدامة وتعزيز كفاءة مؤسسات النفع العام.

وأكد سعادة أحمد الدباني النعيمي أن مجلس الإدارة يضع الاستدامة المالية والاكتفاء الذاتي في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، بما يضمن قدرة الجمعية على تنفيذ برامجها ومشروعاتها بكفاءة واستمرارية، وتوسيع أثرها المجتمعي دون الاعتماد على انتظار الدعم.

من جانبه، أشاد سعادة يوسف الحمادي بهذا التوجه، مؤكداً أن تعزيز الاستدامة المالية يمثل أحد أهم عوامل نجاح واستمرارية مؤسسات النفع العام في دولة الإمارات، ويعكس وعياً مؤسسياً يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام يخدم المجتمع ويواكب التوجهات الوطنية.