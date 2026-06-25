نائب رئيس "الوطني الاتحادي" يلتقي رئيس "الشورى" العماني خلال مؤتمر التعاون الإسلامي

باكو في 25 يونيو/ وام/ التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.

وحضر اللقاء وفد المجلس الوطني المشارك في المؤتمر، سعادة كل من الدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس، وسعادة محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وشددا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم مسارات التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصة في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما تطرق الجانبان إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، حيث أكدا أهمية تعزيز التوافق بين الدول الأعضاء حيال القضايا المطروحة، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة والعالم.