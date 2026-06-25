6 مواجهات حاسمة ترسم ملامح المتأهلين إلى دور الـ32 في مونديال 2026

دبي في 25 يونيو /وام/تشهد منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 غداً إقامة 6 مباريات حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المجموعتين الرابعة والسادسة، والتاسعة ، وسط صراع متواصل على بطاقات التأهل إلى دور الـ32 سواء عبر المركزين الأول والثاني أو من خلال المنافسة على مقاعد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وفي المجموعة السادسة، تتجه الأنظار إلى المواجهة المباشرة بين اليابان والسويد على ملعب دالاس لحسم إحدى بطاقات التأهل، إذ يدخل المنتخب الياباني اللقاء برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع هولندا 2-2 وفوزه على تونس 4-0، مسجلاً 6 أهداف في أول جولتين، فيما يمتلك المنتخب السويدي 3 نقاط من فوزه على تونس 5-1 وخسارته أمام هولندا 1-5.

ويعول المنتخب الياباني بقيادة هاجيمي مورياسو على مواصلة مستوياته المميزة، مستفيداً من سرعة التحول الهجومي وفاعلية خط الوسط، بينما يراهن المنتخب السويدي بقيادة غراهام بوتر على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة عبر ألكسندر إيساك وديان كولوسيفسكي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، يلتقي منتخب هولندا متصدر الترتيب بـ4 نقاط مع منتخب تونس الذي فقد فرص المنافسة بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين. وسجل المنتخب الهولندي 7 أهداف في أول جولتين، فيما استقبل المنتخب التونسي 9 أهداف، ويأمل في إنهاء مشاركته بنتيجة إيجابية.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مباراته الأخيرة أمام تركيا بعدما ضمن التأهل وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة إثر فوزه على باراجواي 4-1 وأستراليا 2-0، مسجلاً 6 أهداف مقابل هدف واحد استقبله.

في المقابل، ودع المنتخب التركي المنافسات بعد خسارتين أمام أستراليا وباراجواي دون تسجيل أي هدف، لكنه يسعى إلى إنهاء مشاركته بصورة أفضل بقيادة مدربه فينتشنزو مونتيلا، معتمداً على مجموعة من أبرز لاعبيه يتقدمهم أردا غولر وفردي كاديوغلو وكينان يلدز.

وتشهد المجموعة نفسها مواجهة مباشرة بين أستراليا وباراجواي على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ32، حيث يملك كل منتخب 3 نقاط. وفازت أستراليا على تركيا قبل خسارتها أمام الولايات المتحدة، فيما استعادت باراجواي حظوظها بعد فوزها على تركيا عقب خسارتها أمام المنتخب الأمريكي.

ويسعى المنتخب الأسترالي بقيادة توني بوبوفيتش إلى استثمار انضباطه التكتيكي وصلابته الدفاعية لحسم التأهل، بينما يعول منتخب باراجواي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ماتياس غالارزا وخوليو إنسيسو.

أما في المجموعة التاسعة، فتبرز مواجهة فرنسا والنرويج كإحدى أقوى مباريات الجولة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل المبكر برصيد 6 نقاط لكل منهما، حيث فازت فرنسا على السنغال والعراق، فيما تغلبت النرويج على العراق والسنغال.

وتحمل المباراة مواجهة خاصة بين اثنين من أبرز نجوم البطولة، هما كيليان مبابي وإرلينغ هالاند، بعدما سجل كل منهما 4 أهداف خلال أول جولتين، في مؤشر على القوة الهجومية التي يتمتع بها المنتخبان.

ويعتمد المنتخب النرويجي على هالاند وألكسندر سورلوث في الخط الأمامي، إلى جانب مارتن أوديغارد في صناعة اللعب، بينما يمتلك المنتخب الفرنسي خيارات هجومية متعددة بقيادة مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليس وبرادلي باركولا وريان شرقي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي منتخبا السنغال والعراق في مواجهة لا تقبل التفريط بالنقاط، بعدما تعرض كل منهما لخسارتين أمام فرنسا والنرويج، مع تمسك المنتخبين بفرصة المنافسة على أحد مقاعد أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويخوض المنتخب السنغالي المباراة في ظل غياب حارس مرماه إدوارد ميندي بسبب الإصابة، بعدما استقبل الفريق 6 أهداف في أول جولتين، فيما يعول المدرب بابي ثياو على خبرة ساديو ماني والعناصر الشابة لتعزيز الفاعلية الهجومية.

أما المنتخب العراقي بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، فيدخل اللقاء بطموح تحقيق أول انتصار له في البطولة وتحسين فارق الأهداف، مع الاعتماد على زيدان إقبال وإبراهيم بايش وميرخاس دوسكي.

وتكتسب مباريات الغد أهمية استثنائية مع اقتراب إسدال الستار على مرحلة المجموعات، إذ تسهم نتائجها في رسم الصورة النهائية للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 وتحديد ملامح المنافسة في الأدوار الإقصائية.