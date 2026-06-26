السويد واليابان تتعادلان وتتأهلان لدور الـ 32 بمونديال 2026

أرلنغتون في 26 يونيو /وام/ تأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ، بعد تعادله مع نظيره السويدي 1/1، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في ملعب "دالاس" بمدينة أرلنغتون الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بالبطولة.

تقدم منتخب اليابان في الدقيقة 56 عن طريق دايزين ماييدا، قبل أن يدرك انتوني إيلانجا التعادل للسويد في الدقيقة 62 .

وبهذه النتيجة رفع منتخب اليابان رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب هولندا المتصدر .

و بهذا التعادل أنهى منتخب السويد دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ32 كواحد من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالمونديال.

-خلا-