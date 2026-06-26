إدارة ترامب تمضي بصفقة محركات مقاتلات لتركيا بـ 700 مليون دولار

واشنطن في 26 يونيو /وام/ أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس رسمياً بنيتها بيع العشرات من محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تزيد على 700 مليون دولار.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطارها إلى الكونجرس ان الحكومة الأمريكية تتأهب لمنح ترخيص تصدير هذه المكونات بعد النظر في الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والرقابة على الأسلحة.

وأمام الكونجرس 15 يوما لتقديم قرار مشترك برفض الصفقة إذا أراد منعها ، ويجب أن ⁠يوافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، وقد ​يستخدم ترامب حق النقض ضده.

وستستخدم هذه المحركات من إنتاج شركة جنرال إلكتريك لتشغيل "قآن"، أول طائرة مقاتلة شبحية تركية الصنع، وهي مشروع كبير أطلق في 2016 ضمن جهود أنقرة، لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.

-خلا-