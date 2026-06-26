هولندا تفوز على تونس وتتأهل لدور الـ 32 بمونديال 2026

كانساس سيتي في 26 يونيو/وام/ تأهل منتخب هولندا إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه 3 -1 على منتخب تونس، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في مدينة كانساس سيتي الأمريكية ، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026.

جاء الهدف الأول لهولندا بواسطة -النيران الصديقة- بعدما سجل إلياس السخيري، لاعب تونس، هدفا عكسيا مبكرا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بريان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ، وقلص حازم المستوري الفارق، عقب تسجيله هدفا لمنتخب تونس في الدقيقة 54، و أضاف يان باول فان هيكي الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 62.

وبذلك، ارتفع رصيد المنتخب الهولندي، إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليواجه منتخب المغرب، وصيف المجموعة الثالثة، بدور الـ32 في مدينة مونتيري المكسيكية.

وبقي منتخب تونس، في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث بالمجموعة.

-خلا-