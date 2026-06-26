الصين تتصدر العالم بمجال القدرة المركبة لتوليد الطاقة بـ 4.01 مليار كيلوواط

بكين في 26 يونيو/وام/ وصل إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين إلى 4.01 مليار كيلوواط بنهاية مايو الماضي، و بذلك تتصدر العالم في هذا المجال.

و ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة ، ان الطاقة غير الأحفورية برزت كمحرك رئيسي للنمو، حيث شكلت 62 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الطاقة بنهاية الشهر الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 25 في المائة قياسا إلى عام 2010 ، وقفزت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة من 24 بالمائة إلى 61 بالمائة حتى نهاية مايو الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة أيضا أن نمو القدرة المركبة لتوليد الطاقة واصل تسارعه خلال السنوات الأخيرة.

-خلا-