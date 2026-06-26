الين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاماً

عواصم في 26 يونيو /وام/ حام الين قرب أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 40 عاماً في بداية التداولات الآسيوية اليوم .

و استقرت العملة اليابانية مقابل الدولار عند 161.82 ين، متراجعة قليلا ​عن أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ين الذي سجلته أمس . والنزول إلى ما دون مستوى 161.96 ين سيدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1361 ⁠دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6899 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة ​إلى 0.5646 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.7 ⁠بالمئة إلى 59801.31 دولار وزاد سعر إيثر 0.7 بالمئة إلى 1569.09 دولار.

-خلا-