أمريكا وأستراليا تتأهلان لدور الـ32 بمونديال 2026

كاليفورنيا - لوس أنجلوس في 26 يونيو/ وام/ تأهلت أستراليا إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، بعد تعادلها السلبي مع باراغواي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة.

بدورها، حافظت الولايات المتحدة، التي سبق وضمنت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة بعد تحقيقها لفوزين في أول مباراتين، على صدارة المجموعة الرابعة،

برصيد 6 نقاط، على الرغم من خسارتها أمام تركيا (2-3) في الجولة الثالثة.

ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب باراغواي صاحب الرصيد ذاته في المركز الثالث، والذي ينتظر للتعرف على مصيره في التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة.

وسيواجه المنتخب الأسترالي، صاحب المركز الثاني بالمجموعة السابعة والتي سيحسم أمرها صباح غد السبت بمواجهتي مصر وإيران، وبلجيكا ونيوزيلندا.

ويلتقي المنتخب الأمريكي، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة منذ الجولة الماضية، مع منتخب البوسنة والهرسك، ثالث المجموعة الثانية، في دور الـ32، يوم الأول من يوليو المقبل.