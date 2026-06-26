شرطة عجمان تكثف حملات التوعية والمبادرات لمكافحة المخدرات

عجمان في 26 يونيو/ وام/ تواصل القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلةً بإدارة مكافحة المخدرات، جهودها في التصدي لآفة المخدرات وتداعياتها والحد من انتشارها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، تأكيداً على التزامها الراسخ بحماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره وترسيخ جودة الحياة لأفراده.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان ، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يشكل محطة مهمة لتجديد وتوحيد الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الآفة، مشيراً إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد للحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الأجيال القادمة.

وأوضح أن شرطة عجمان تعتمد منظومة متكاملة في مكافحة المخدرات ترتكز على الوقاية والتوعية والمكافحة، من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الاستباقية والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن الإدارة تنفذ على مدار العام العديد من المبادرات والحملات التوعوية والمحاضرات والورش التثقيفية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، بهدف نشر الثقافة الوقائية وتعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في مكافحة المخدرات.

ودعا سعادته أفراد المجتمع إلى الإسهام في دعم الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالمخدرات أو مروجيها، مؤكداً أن الحفاظ على مجتمع آمن وخالٍ من المخدرات يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً لشعار هذا العام " توحيد الصف لاستئصال الآفة".