قائد عام شرطة أبوظبي: استثمارنا في الوعي حماية لمجتمعاتنا من المخدرات

أبوظبي في 26 يونيو/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري ، قائد عام شرطة أبوظبي، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يجسد التزام المجتمع الدولي بمواجهة واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها وتنميتها، مشيرًا إلى أن المخدرات لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تمتد آثارها السلبية لتطال الأسر والمؤسسات والأوطان.

وأوضح معاليه، أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام ، يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأسر والأفراد، لمواجهة هذه الآفة والحد من مخاطرها وآثارها السلبية على حاضر المجتمعات ومستقبل أجيالها، مؤكدًا أن شعار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات لهذا العام "توحيد الصف.. لاستئصال الآفة" يجسد أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود لحماية المجتمع وتعزيز الوقاية من المخدرات.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تواصل العمل وفق نهج استباقي متكامل يرتكز على تطوير القدرات الأمنية وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وبالأخص فئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وثمن معاليه الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها منتسبو الأجهزة الشرطية والأمنية والجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيون في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال هو ثمرة للعمل المشترك والإرادة الوطنية الصادقة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.