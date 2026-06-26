680 مليون درهم مبيعات "الدار" من كامل وحدات "ذا أوركيدز" في "ياس إيكرز"

أبوظبي في 26 يونيو/ وام/ حققت مجموعة "الدار" مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم عقب بيع كامل وحدات التاون هاوس في مشروع "ذا أوركيدز" ضمن "ياس إيكرز" فور طرحها، ما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده سوق العقارات في أبوظبي، ويؤكد تنامي الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة "ياس إيكرز" كواحد من أبرز المجمعات السكنية المفضلة للعائلات في الإمارة.

واستحوذ المواطنون الإماراتيون على 54% من إجمالي المشترين، فيما بلغت حصة المقيمين والمشترين الدوليين 46% من إجمالي المبيعات، مع تصدر المشترين من الهند والمملكة المتحدة والصين قائمة الجنسيات الأكثر شراءً بحسب حجم المبيعات، فيما سجل العملاء الذين يشترون من "الدار" للمرة الأولى نسبة 73% من إجمالي المشترين.

وعقب بيع كامل وحدات التاون هاوس، تعتزم "الدار" طرح مجموعة محدودة تضم 20 فيلا فاخرة للبيع.