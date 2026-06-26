تعاون بين "صحة أبوظبي" و"أربور بيوتكنولوجيز" لتسريع تطوير علاجات الأمراض النادرة والوراثية

سان دييغو في 26 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "أربور بيوتكنولوجيز"، المتخصصة في تطوير الجيل الجديد من تقنيات تحرير الجينات والعلاجات الجينية النوعية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، الذي عقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعمل الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على استكشاف آفاق تعزيز الأبحاث والتطوير السريري في مجال تحرير الجينات، ودعم تطوير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة والوراثية، وتعزيز القدرات العلمية والسريرية، إلى جانب تقييم الفرص المستقبلية المرتبطة بالعلاجات المتقدمة والتصنيع الحيوي.

وسيدعم التعاون تبادل الخبرات العلمية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وشراكات بحثية تستهدف تعزيز الكفاءات والخبرات عبر منظومة البحث العلمي والرعاية السريرية والابتكار، فيما سيعمل الجانبان على استكشاف فرص دعم تطوير القدرات المستقبلية في مجال العلاجات المتقدمة، وتعزيز التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية وشركاء القطاع.

وتجسد الشراكة خطوة نوعية في مسيرة أبوظبي نحو الانتقال من توظيف البيانات الجينومية على مستوى السكان إلى تطوير الجيل المقبل من العلاجات المتقدمة، بما يعزز قدرتها على تحويل الرؤى المستمدة من علوم الجينوم إلى حلول علاجية ذات أثر مباشر في حياة المرضى.

وتسهم البنية التحتية الصحية المتكاملة في الإمارة، إلى جانب قدراتها البحثية المتقدمة وبيئتها التنظيمية الداعمة، في إتاحة فرص جديدة لتسريع تطوير العلاجات المتقدمة واختبارها وتمهيد الطريق لاعتمادها مستقبلاً.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تحرير الجينات يمثل أحد أكثر المجالات الطبية الواعدة وتطوراً، لما يتيحه من إمكانات لمعالجة الأسباب الجذرية للأمراض النادرة والوراثية، مشيرة إلى أن نجاح أبوظبي في إرساء واحدة من أكثر منظومات علوم الجينوم تطوراً على مستوى العالم يمهد لتسريع تحويل هذه المعارف إلى علاجات قادرة على تحسين حياة المرضى.

وأضافت أن الشراكة مع شركة "أربور بيوتكنولوجيز" تعزز القدرات البحثية والتطوير السريري والعلاجات المتقدمة، وترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية لتطوير واختبار وتوسيع نطاق الجيل المقبل من الابتكارات الصحية.

من جانبه قال الدكتور ديفين سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "أربور بيوتكنولوجيز"، إن استثمارات أبوظبي في بنية عالمية المستوى لعلوم الجينوم والرعاية السريرية، إلى جانب منصة الشركة المتخصصة في تحرير الجينات، تتيح فرصة لتحويل الرؤى الجينومية إلى علاجات فعلية لمرضى الأمراض النادرة والوراثية، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي والشركاء لدفع تقدم علوم تحرير الجينات، ودعم جهود الإمارة في تطوير الجيل القادم من الطب الجيني.

ويعد برنامج الجينوم الإماراتي أحد أكبر برامج الجينوم السكاني على مستوى العالم، إذ أسهم في توفير معلومات غير مسبوقة حول الأسس الوراثية للصحة والأمراض.

وبدعم من منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي، تتيح هذه الإمكانات فرصاً واعدة لدفع مسيرة الطب الدقيق، وتسريع تطوير علاجات أكثر كفاءة وقدرة على استهداف المرض.