"أمريكية رأس الخيمة" تعزز ملفها الأكاديمي للبكالوريوس والدراسات العليا بتغييرات على 10 برامج

رأس الخيمة في 26 يونيو/ وام/ أعلنت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عن تعزيز إستراتيجي لملفها الأكاديمي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بعد موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الدولة على إجراء تغييرات جوهرية شملت 10 برامج قائمة.

وتستحدث التغييرات المعتمدة تخصصات جديدة ومناهج محدثة من شأنها تزويد الطلبة بمعارف مواكبة للمستقبل، وكفاءات تطبيقية ومهارات متعددة التخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وسيبدأ تطبيق التخصصات الجديدة والبرامج المحدثة اعتباراً من خريف 2026.

وقال الدكتور بسام علم الدين رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن التحسينات المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي تمثل خطوة كبرى في مسيرة التحول الإستراتيجي للجامعة، إذ تضع نجاح الطلبة وقابلية التوظيف والتكامل مع القطاع الصناعي والابتكار في صميم الرسالة الأكاديمية للجامعة وهدفها بتخريج قادة مؤهلين للمستقبل يتمتعون بالعمق التقني والمرونة الفكرية والحكم الأخلاقي والثقة لإحداث أثر مجتمعي مستدام.

وعززت الجامعة برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية بإضافة تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية، إلى جانب التخصصات القائمة وهي التكنولوجيا الحيوية الخلوية والجزيئية وعلم الأحياء الجنائي والتكنولوجيا الحيوية الطبية.

وخضع برنامج البكالوريوس في علم النفس بالجامعة لمراجعة جوهرية مع استحداث ثلاثة تخصصات جديدة علم النفس الإرشادي وعلم نفس الأعمال والقيادة وعلم الأعصاب النفسي والذكاء الاصطناعي.

واستحدثت الجامعة، في كلية إدارة الأعمال، تخصص ريادة الأعمال ضمن برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويضم مقررات في إنشاء المشاريع الجديدة، وريادة الأعمال الاجتماعية، وريادة الأعمال التقنية، وتحويل أعمال الشركات العائلية.

وتم تغيير اسم تخصص المالية ليصبح المالية والتقنيات المالية، كما تم تحديث تخصص التسويق ليصبح إدارة التسويق الرقمي.

كما استحدثت تخصص الأمن السيبراني ضمن برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب ، بينما تم توسيع برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من خلال استحداث تخصص جديد في إلكترونيات الطيران والطيران 4.0، ليكمل تخصص الروبوتات القائم في البرنامج، فيما استحدثت ضمن كلية الهندسة والحوسبة، تخصص الهندسة الصناعية في برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

وعلى مستوى الدراسات العليا، أعادت الجامعة هيكلة عدد من برامج الماجستير بشكل شامل، بما في ذلك ماجستير العلوم في الطاقة المستدامة والمتجددة، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في إدارة المشاريع الهندسية.

وتتميز البرامج المحدثة بهياكل ساعات معتمدة مبسطة ومسارات مرنة تشمل الرسالة العلمية والمشروع التطبيقي المصممة لتناسب الأهداف المهنية والاهتمامات البحثية المتنوعة ومناهج محدثة تدمج المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي والاستدامة والتقنيات المالية والابتكار وصنع القرار المعتمد على البيانات.

ويمكن الآن إكمال برنامج الماجستير في إدارة الأعمال المعاد تصميمه خلال عام واحد.