مؤتمر بأبوظبي يؤكد أهمية توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في رعاية مرضى السكري

أبوظبي في 26 يونيو/ وام/ أكدت الدكتورة مي الجابر، الرئيسة التنفيذية للعيادات الخارجية في M42، أن ابتكارات رعاية مرض السكري تشهد تطورات متسارعة، إلا أن تأثيرها يبقى محدوداً ما لم يشعر المتخصصون في الرعاية الصحية بالثقة في استخدامها ضمن ممارساتهم العملية، مشيرة إلى أن المؤتمرات العلمية المتخصصة تسهم في التثقيف، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، ودعم تبني الابتكارات القادرة على تحسين رعاية المرضى.

جاء ذلك خلال استضافة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، التابع لمجموعة M42، النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي للتثقيف حول مرض السكري وتقنياته، بالتعاون مع "هيلث بلس" مركز السكري والغدد الصماء، التي عقدت في فندق غراند حياة أبوظبي، مؤكداً دوره منصةً رائدة للارتقاء بالتثقيف حول مرض السكري وتقنياته في الدولة.

وقالت الجابر، إن مجموعة M42 تفخر بمواصلة جمع الأطباء والمتخصصين لتبادل المعرفة، وبناء المهارات العملية، وترجمة الابتكار إلى دعم أفضل للأشخاص المتعايشين مع السكري في دولة الإمارات وخارجها.

واستقطب المؤتمر أكثر من 500 مشارك، وما يزيد على 30 عضواً في الهيئات العلمية الأكاديمية، بمشاركة متخصصين في التمريض والتغذية العلاجية والصيدلة والتثقيف السكري والمهن الصحية المساندة، فيما شهد إطلاق أربع ورش عمل تفاعلية لسد الفجوة بين الابتكار التكنولوجي والممارسة السريرية.

وتناول المؤتمر، في ظل وجود 589 مليون بالغ مصاب بالسكري عالمياً وفق الاتحاد الدولي للسكري، أهمية مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيفها بفاعلية في رعاية المرضى، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، وحلول الصحة الرقمية، وأنظمة المراقبة المستمرة للغلوكوز، وأنظمة الضخ والتوصيل الآلي للإنسولين، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب السريرية وتطبيق الأدوات الناشئة في الممارسة اليومية.

وقالت الدكتورة تماضر علي، مديرة التثقيف حول السكري في العيادات الخارجية في M42، إن المؤتمر صُمم لتزويد المشاركين بخبرة عملية في أدوات التكنولوجيا الرقمية المرتبطة بالممارسات السريرية، بما يعزز جاهزيتهم للممارسة اليومية في ظل التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى، معربة عن تطلعها للبناء على الزخم الذي حققه المؤتمر في نسخه المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور عماد الأستاذ، مدير خدمات الصيدلية للعيادات الخارجية في M42، إن المؤتمر تميز بطابعه العملي وجودة محتواه، وأتاح فرصاً قيمة لتبادل الخبرات بين المتخصصين من مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى النسخ المقبلة ومواصلة هذه الحوارات المهمة.