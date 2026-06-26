بنك أبوظبي الحيوي و"BioTwin" يوقعان اتفاقية تعاون لتطوير تقنية التوأم البشري الافتراضي في الإمارات

سان دييغو في 26 يونيو/وام/ وقع بنك أبوظبي الحيوي، المبادرة الإستراتيجية المشتركة بين دائرة الصحة – أبوظبي و"M42"، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "BioTwin"، لتوسيع تطوير تقنية التوأم البشري الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Virtual Human Twin) في دولة الإمارات، بما يعزز جهود التشخيص المبكر، والوقاية، والطب الدقيق، ويواكب توجهات أبوظبي في ترسيخ منظومة صحية مستقبلية قائمة على الابتكار.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 في سان دييغو الأمريكية.

,تجمع الشراكة بين منصة "BioTwin" للمؤشرات الحيوية المجمعة على فترات زمنية متتابعة وتقنية التوأم البشري الافتراضي، وقدرات بنك أبوظبي الحيوي في ربط البيانات البيولوجية بالبيانات الجينومية والسريرية والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فهم الأمراض المعقدة، ويسرّع الأبحاث السريرية، ويدعم التحول نحو رعاية صحية استباقية ترتكز على الوقاية.

وتفتح الاتفاقية آفاقاً مستقبلية في مجالات التطبيق السريري، والتشغيلي، والتجاري في أبوظبي، بدءاً من الكشف المبكر، ووصولاً إلى تطبيقات أوسع في مجالات الوقاية، وتحسين الصحة، والرعاية الصحية الشخصية.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن أبوظبي نجحت في بناء منظومة ذكية رائدة لعلوم الحياة، ترتكز على برامج الجينوم، والبيانات الصحية المتقدمة، والأدلة المستمدة من الممارسات الواقعية، والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، بما يؤسس لمنظومة صحية متكاملة ومستعدة للمستقبل، تعزز التنبؤ والوقاية والتخصيص والتدخل المبكر على نطاق سكاني واسع، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير الجيل المقبل من ابتكارات علوم الحياة واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وقال البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول الرعاية الصحية المتكاملة لدى "M42"، إن الشراكة تجسد نموذجاً رائداً لتوظيف البنية التحتية المتقدمة للبنوك الحيوية في تعزيز الكشف المبكر والوقاية الشخصية والابتكار في تطوير العلاجات، لافتاً إلى أن بنك أبوظبي الحيوي يوفر عينات حيوية عالية الجودة، وبيانات، وأطر حوكمة، ومسارات لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات سريرية، فيما تدعم منصة "BioTwin" الكشف المبكر والوقاية الشخصية وتطوير نماذج رعاية صحية مستقبلية على مستوى دولة الإمارات.

وقال لويس-فيليب نويل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "BioTwin"، إن الشراكة مع بنك أبوظبي الحيوي تمثل خطوة مهمة لتوسيع تطبيق تقنية التوأم البشري الافتراضي في مجالات الكشف المبكر، والوقاية، وتحسين الصحة الشخصية

وأكد أن أبوظبي تبني واحدة من أكثر منظومات الطب الدقيق تقدماً عالمياً، موضحا أن التعاون سيسهم في توسيع نطاق منصة تقنية تدعم الكشف المبكر، والرصد الصحي طويل الأمد، واعتماد نموذج للرعاية الصحية أكثر قدرة على التنبؤ بالمرض.

وتجمع منصة "BioTwin" بين جمع عينات الدم المجفف من المنازل، وتحليل مؤشرات حيوية متعددة، ونماذج التوأم البشري الافتراضي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح استخلاص بيانات طويلة الأمد حول المسارات الصحية لكل فرد.