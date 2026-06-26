خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة موزة محمد المنصوري

العين في 26 يونيو /وام/ قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة محمد مبارك آل سالمين المنصوري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس المرخانية في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وحضر مجلس العزاء الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، وسعادة حمد سالم بالحباله، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.