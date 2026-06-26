الإمارات تحصد 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم للمواي تاي بماليزيا

كوالالمبور في 26 يونيو /وام/ حصد منتخب الإمارات للمواي تاي 6 ميداليات ملونة "3 ذهبيات و3 فضيات" في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي “ماليزيا 2026”، ليتصدر الترتيبين العربي والآسيوي، ويحل في المركز الخامس عالميا.

يجسد هذا الإنجاز التطور المتواصل لرياضة المواي تاي في دولة الإمارات، بعد المستويات الفنية المتميزة التي قدمها لاعبو المنتخب خلال منافسات البطولة.

وتألق لاعب المنتخب الوطني محمد مرضي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة للفئة (A)، إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 67 كجم.

وفاز بالذهبية أيضا عماد يوسف في وزن 86 كجم، وأيوب البرنوصي في وزن 67 كجم للفئة B ، فيما نال الميداليات الفضية كل من محمد تويزي في وزن 54 كجم، وياسين كريمي في وزن 60 كجم، وسلامة الجنيبي في منافسات السيدات تحت 24 سنة لوزن فوق 75 كجم.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المواي تاي الإماراتية على المستويين القاري والعالمي، وقدرة أبطال الإمارات على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في أكبر البطولات الدولية.

وأوضح أن تصدر المنتخب الترتيبين العربي والآسيوي، إلى جانب حلوله خامساً على مستوى العالم، يعد ثمرة للجهود المتواصلة في إعداد المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين، بما يعزز حضور دولة الإمارات على منصات التتويج في مختلف المحافل القارية والعالمية.