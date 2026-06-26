تراجع مبيعات التجزئة في النرويج خلال مايو

أوسلو في 26 يونيو/وام/ تراجعت مبيعات التجزئة في النرويج خلال شهر مايو الماضي بعد ارتفاعها في الشهر السابق عليه.

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي اليوم أن حجم مبيعات التجزئة تراجع الشهر الماضي بنسبة 2.1% عن الشهر السابق عليه مقابل نمو بمعدل 0.1% شهريا خلال أبريل الماضي.

وتراجعت مبيعات السلع الثقافية والترفيهية بنسبة 6.2% ومبيعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.4% ومبيعات وقود السيارات بنسبة 3.1% فيما تراجعت مبيعات الأعذية والمشروبات بنسبة 2.2% .

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات التجزئة في النرويج الشهر الماضي بنسبة 2.5% مقابل زيادتها بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق عليه.