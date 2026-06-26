دائرة الصحة - أبوظبي" و"نوفارتس" تتعاونان بمجال أبحاث الجينوم والابتكار في الرعاية الصحية

سان دييغو(كاليفورنيا) في 26 يونيو/ وام/ وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وشركة "نوفارتس الشرق الأوسط" الطبية اليوم مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجالات أبحاث الجينوم، وبناء القدرات العلمية، والعلاجات المتقدمة، بما يعكس التزامهما المشترك بدفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.

جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة وفد الدائرة إلى مركز "نوفارتس" للأبحاث الطبية الحيوية في مدينة سان دييغو وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026.

وشمل برنامج الزيارة لقاءات قيادية وجولة ميدانية في المركز، إضافة إلى مناقشات حول الفرص المستقبلية للتعاون في مجالات الجينوم وأبحاث الطب الحيوي.

ويعزز هذا التعاون منظومة الجينوم المتقدمة في أبوظبي من خلال الربط بين الخبرات العلمية العالمية وأحد أكبر برامج الجينوم السكاني على مستوى العالم.

ومن خلال الجهود المشتركة في مجالات البحث العلمي، وبناء القدرات، وتطوير العلاجات المتقدمة، ستسهم هذه الشراكة في تحويل الرؤى المستمدة من علوم الجينوم إلى نتائج صحية أفضل للمرضى في أبوظبي وحول العالم.

ويعمل الطرفان وفقاً للمذكرة على البناء على ما حققته أبوظبي من إنجازات رائدة في مجالات علوم الجينوم والطب الدقيق والابتكار الصحي، بما يدعم إجراء أبحاث تلبي احتياجات أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ويعزز القدرات العلمية المحلية، ويوسع فرص الوصول إلى العلاجات المبتكرة.

وتستند هذه الشراكة إلى المكانة الريادية التي رسختها أبوظبي في مجال علوم الجينوم من خلال برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح حتى اليوم في جمع وإتمام التسلسل الجيني لأكثر من 900 ألف جينوم، حيث أوجدت هذه البيانات فرصاً جديدة لتطوير الطب الدقيق، ودعم الأبحاث القائمة على الخصائص السكانية، وتسريع تطوير أساليب أكثر استهدافاً للوقاية والتشخيص والعلاج.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، أن إمارة أبوظبي نجحت في بناء أحد أكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم، بما أتاح فرصاً جديدة لفهم الأمراض بصورة أعمق، وتعزيز جهود الوقاية، وتسريع تطوير أساليب رعاية صحية أكثر تخصيصاً.

وأضافت: "يعزز هذا التعاون مع "نوفارتس" منظومة متكاملة تجمع بين علوم الجينوم والبحث العلمي وتقديم الرعاية الصحية والابتكار ضمن بيئة مترابطة وموحدة ، ومن خلال الجمع بين الخبرات العلمية العالمية التي تتمتع بها نوفارتس وقدرات أبوظبي المتقدمة في مجالي علوم الجينوم والطب الدقيق، نعمل على تسريع تحويل مخرجات الأبحاث إلى حلول عملية تسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى والمجتمعات ".

وقال محمد عز الدين، المدير الإقليمي لشركة "نوفارتس" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي : " من خلال الجمع بين رؤية أبوظبي الطموحة للابتكار في الرعاية الصحية والخبرة العلمية العالمية التي تتمتع بها نوفارتس، تتاح لنا فرصة دعم التقدم في أبحاث الجينوم، وبناء القدرات العلمية، وتعزيز مستقبل الطب الدقيق، ونتطلع إلى استكشاف مبادرات تسهم في تحسين النتائج الصحية وتلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى في دولة الإمارات ".

ويستند توقيع هذه المذكرة إلى العلاقة الممتدة بين دائرة الصحة – أبوظبي و"نوفارتس" في عدد من المجالات، بما في ذلك الأبحاث السريرية، وتقييم التقنيات الصحية، ودعم السياسات المرتبطة بالمجالات العلاجية المبتكرة.

وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون العلمي، وتطوير القدرات المحلية، ودعم الابتكار بما يعود بالنفع على المرضى في إمارة أبوظبي وخارجها.