غدا انطلاق منافسات كأس السباحة في دبي بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة

دبي في 26 يونيو/ وام/ تنطلق غدا "السبت " منافسات بطولة كأس السباحة وتستمر يومين في مسبح مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة قياسية تبلغ أكثر من 1100 سباح وسباحة يمثلون أكثر من 50 ناديا وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة وهو العدد الأكبر في البطولات المحلية.

وذكر "اتحاد الإمارات للرياضات المائية" أن البطولة تقام عبر 6 فترات تنافسية على المسبح الأولمبي (50 مترًا)، وتشمل سباقات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية مميزة تعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة السباحة في الدولة.

وتشهد البطولة تطبيق منظومة رقمية متكاملة للمرة الأولى، تشمل بطاقات الاعتماد الذكية، ومنصة إلكترونية موحدة للمشاركين، ورموز الاستجابة السريعة (QR)، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والاعتماد، وتحسين تجربة المشاركين، ورفع كفاءة العمليات التنظيمية طوال الحدث.